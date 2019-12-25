В Общественной палате Петербурга обсудили выборы-2026

Глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин подробно информировал собравшихся о грядущей кампании.

В рамках экспертного медиапроекта "Дело молодых" в Общественной палате Санкт-Петербурга прошел круглый стол, посвященный организации выборов в Северной столице. Мероприятие прошло в формате "открытого микрофона", модератором выступил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин подробно информировал собравшихся о грядущей кампании. Он отметил, что в Единый день голосования с 18 по 20 сентября петербуржцы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы, Законодательного Собрания города, а также принять участие в муниципальных выборах в округе "Автово" и довыборах в муниципалитетах "Новоизмайловское", "Красненькая речка" и "Оккервиль". Общее число избирателей составляет 4 044 453 человека.

Для помощи маломобильным гражданам, пенсионерам и избирателям с особенностями здоровья будут привлечены свыше двух тысяч волонтеров. Председатель ГИК особо выделил, что более пяти тысяч молодых людей впервые воспользуются своим правом голоса в этом году и получат в память об этом событии памятные сувениры.

Участников интересовали технические детали процесса: правила голосования для студентов, проживающих в общежитиях, и судьба бюллетеней после закрытия участков (как пояснялось на встрече, их хранят год, после чего сжигают). Максим Мейксин призвал определять свое будущее самостоятельно, так как завтрашний день является результатом сегодняшних действий. Эту мысль поддержал Дмитрий Солонников, который подчеркнул личную ответственность каждого гражданина.

Спикеры констатировали, что ведется постоянная работа с молодыми избирателями и даже школьниками для донесения важности участия в жизни государства. В завершение встречи Максим Мейксин выразил мнение, что законодательство должно со временем прийти к норме об обязательном участии в выборах вплоть до штрафов за неявку. Однако, поскольку сейчас такой обязанности нет, власти вынуждены убеждать граждан проявить активность для обеспечения максимального общественного контроля.

Ранее мы сообщили о том, что на охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV