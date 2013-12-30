Российские сапёры спасли котёнка при разминировании украинского блиндажа в зоне СВО

Российские саперы достали котенка, спрятавшегося в заминированном украинском блиндаже.

Военные сапёры Российской армии совершили необычную спасательную операцию при разминировании оставленного украинскими военными блиндажа. Как сообщает "Российская газета", вход в укрытие был заминирован, и такие позиции обычно уничтожаются подрывом без захода внутрь для минимизации рисков.

Однако в этот раз операцию пришлось изменить — один из сапёров услышал изнутри укрепления жалобное мяуканье. Он остановил подготовку к подрыву со словами: "Нельзя взрывать, тут котёнок".

Обследовав укрытие, военный обнаружил щель, через которую можно было пробраться внутрь. Проползя по узкому проходу, он нашёл испуганного пушистого хвостика. Поскольку выбраться обратно самостоятельно было невозможно, сослуживцы вытянули его вместе с животным.

Спасённое животное оказалось полосатым голубоглазым котёнком. Военные не оставили найдёныша и взяли его с собой. Новый питомец получил собственный позывной — Тротил. Теперь он будет жить вместе с подразделением.

Фото и видео: ВКонтакте "РГ | Русское оружие"