Петербургские ветеринары спасли 152 тыс. домашних животных за 2025 год

За первое полугодие, программа вакцинации демонстрирует устойчивые положительные результаты.

Губернатор Александр Беглов объявил о планах по вакцинации 100 тысяч домашних животных в Северной столице до конца 2025 года. Об этом он сообщил в поздравлении ветеринарных специалистов с профессиональным праздником.

"За первое полугодие 2025 года в государственных ветеринарных клиниках была оказана лечебная помощь 152 тысячам домашних животных. В рамках социальной акции бесплатно было вакцинировано почти 62 тысячи собак. Акция продолжается — в планах на этот год привить ещё 100 тысяч животных" Александр Беглов

Губернатор также подчеркнул успехи города в решении проблемы бездомных животных. По его словам, в Петербурге сейчас работают 16 официальных приютов для кошек и собак, что позволило за последние годы сократить количество безнадзорных животных почти в десять раз.

В настоящее время ведутся проектные работы по созданию трех новых приютов — в Колпинском, Кронштадтском и Красногвардейском районах. Параллельно город развивает ветеринарную инфраструктуру: реконструирована клиника в Ломоносове и открыт современный центр ветеринарной офтальмологии и стоматологии на Боровой улице.

Бесплатная вакцинация собак в Петербурге стартовала весной 2025 года перед дачным сезоном и включает прививки, чипирование и выдачу паспорта животного. Этим летом в город также поступили вакцины от бешенства для кошек.

Ранее Piter.TV сообщал, что с 1 июля в Ленобласти начали штрафовать за отсутствие регистрации домашних животных.

Фото: pxhere