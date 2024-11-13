Ветеринары рассказали Piter.TV, как спасти собаку, пострадавшую от удара током на улице

С начала года в Петербурге происходили трагические случаи с домашними питомцами. Мы поговорили со специалистами и выяснили, какую первую помощь может оказать хозяин собаке.

В январе и феврале в Петербурге происходили трагические случаи с домашними собаками. Истории похожи: горожане выгуливали своего питомца, и он резко начинал скулить и биться в конвульсиях. Предварительно, это связано с ударами током.

Первый и наиболее резонансный случай произошел в середине прошлого месяца около закрытого ларька, находящегося у дома 30 по проспекту Науки. Здесь в течение считанных дней от ударов током пострадали как минимум четыре пса, двое погибли. Каждое происшествие сопровождалось конвульсиями. Изданию 78.ru хозяйка одного из питомцев рассказала, что ее собака не могла успокоиться сутки.

По информации tg-канала "Mash на Мойке", представители ЖСК дома предположили, что виновны сотрудники ГБУ "Ленсвет", поскольку в декабре 2024 года они вырыли траншею для фонарей около здания, там же в воду уложили кабель. Хозяева собак с этой версией солидарны. Работники учреждения заявили о том, что не причастны к инцидентам. Согласно их версии, траншею они засыпали, а кабели, которые торчали от фонаря, обесточили. Электропитание павильона осуществлялось через провод, протянутый от жилого дома, подтвердили в администрации Калининского района.

Следующая похожая история случилась в начале февраля, когда мужчина со своим псом проходил у ларьков возле дома 33/1 по Комендантскому проспекту. Неожиданно животное заверещало, стало прыгать и потеряло сознание. Кроме того, у собаки пошла кровь изо рта, пишет "Фонтанка".

Петербуржец обратился в службу "112", приехали спасатели и огородили павильоны лентой. В ветеринарной клинике у питомца диагностировали учащенные сердцебиение и дыхание, после этого порекомендовали покой. По данным 78.ru, ларьки с места увезли спустя несколько дней.

А в середине текущего месяца собака пострадала от тока около Сытного рынка в Петроградском районе, передает "Mash на Мойке". По словам хозяйки питомца, когда он наступил на деревянный настил, громко заскулил, начались судороги. Женщина оперативно обратилась к специалистам, чем спасла псу жизнь. У него обнаружили вывернутую наверх челюсть. Врачи предположили, что ток прошел через лапы и вышел через клык. Обошлось без наркоза, пасть вправили.

Во всех случаях разбираются правоохранители, проводятся проверки. Виновные устанавливаются. Пока эти процессы идут, мы поговорили с ветеринарами о том, как помочь собаке, если ее ударило током на улице, в чем именно заключается первая экстренная помощь. Для начала надо отсоединить животное от источника тока с помощью ветки, палки или чего-то подобного, подчеркнула врач-ветеринар Ксения Подрезова. Питомца нельзя брать самостоятельно, поскольку ток может перейти на человека. Сразу необходимо идти в ветеринарную клинику.

Если собака не дышит, а ее хозяин умеет проводить сердечно-легочную реанимацию, то это и является первой помощью. Помочь животному без врачей невозможно. Вызывать на место некого, пока что нет вызывной "скорой" для животных, такой, как для людей. Поэтому владелец сам берет в руки собаку, после того, как убрал ее от источника тока, и бежит в ближайшую ветеринарную клинику. Ксения Подрезова, врач-ветеринар

По словам ветеринарного врача Евгения Любовенко, если собаку ударило током в помещении, то надо обесточить электросеть, на улице, если это обрыв кабеля, то убрать его, соблюдая технику безопасности.

В зависимости от степени поражения могут потребоваться не только осмотр и обработки ран, но и реанимация с контролем ЭКГ, кардиологическое обследование, хирургическая помощь. Евгений Любовенко, ветеринарный врач

При поражении током на улице рекомендуется обратиться в МЧС, полицию и портал "Наш Санкт-Петербург" и рассказать о произошедшем. Зафиксируйте на фото и видео место и время – это позволит в будущем привлечь виновных и взыскать с них за ветеринарные услуги.

В идеале, если вас двое, то один человек везет питомца в ветклинику, второй должен остаться на месте до приезда служб, оградить территорию и предупреждать прохожих об опасности. Евгений Любовенко, ветеринарный врач

Врач-ветеринар Артем Журавков сообщил, что первая помощь для собак такая же, как и для людей. Все действия необходимо проводить в резиновых перчатках.

1. Надо убедиться, что воздействия электричества на пострадавшее животное уже нет.

2. Завернуть животное в одеяло или плед. Обеспечить контроль температуры тела.

3. Обеспечить доступ кислорода. Осмотреть дыхательные пути и освободить их от слизи, слюней или других масс. Проверить, не западает ли язык.

4. Проверяем пульс, дыхание и сердцебиение. Если нет пульса, то проводим массаж сердца. Если нет дыхания, то проводим искусственное дыхание.

5. Доставляем пациента в клинику как можно раньше.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")