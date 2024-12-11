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В Калининском районе из-за оголенного провода погибли несколько собак
Сегодня, 15:39
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В Калининском районе из-за оголенного провода погибли несколько собак

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Провод отходил от торгового павильона.

В Калининском районе Петербурга несколько собак погибли из-за оголенного провода, который отходил от торгового павильона. Об этом пишет 78.ru. 

Двое петербуржцев выгуливали своих питомцев на проспекте Науки. На подходе к ларьку собаки начинали биться в конвульсиях, после чего умирали.

Сейчас точное число пострадавших неизвестно, однако хозяйка одного из животных рассказала, что погибли как минимум четыре пса. 

Магазин не работает уже несколько дней. Все это время в помещении мигал свет, а провод искрил на улице. Горожане изолировали его. 

В "Ленсвете" заявили, что провод не относится к организации. Потерпевшие петербуржцы обратились к правоохранителям. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: гибель животных, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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