В Калининском районе из-за оголенного провода погибли несколько собак

Провод отходил от торгового павильона.

В Калининском районе Петербурга несколько собак погибли из-за оголенного провода, который отходил от торгового павильона. Об этом пишет 78.ru.

Двое петербуржцев выгуливали своих питомцев на проспекте Науки. На подходе к ларьку собаки начинали биться в конвульсиях, после чего умирали.

Сейчас точное число пострадавших неизвестно, однако хозяйка одного из животных рассказала, что погибли как минимум четыре пса.

Магазин не работает уже несколько дней. Все это время в помещении мигал свет, а провод искрил на улице. Горожане изолировали его.

В "Ленсвете" заявили, что провод не относится к организации. Потерпевшие петербуржцы обратились к правоохранителям.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)