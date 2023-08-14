Петербургские хирурги спасли медведя Мишу с тяжёлой болезнью носоглотки

Медведю из Волгограда провели сложную операцию в Петербурге с полным восстановлением дыхания.

В Петербурге ветеринары провели сложную операцию медведю Мише из волгоградского зооцентра "Дино", устранив серьезные заболевания носоглотки и продолжив его обследование для окончательного лечения.

Петербургские специалисты ветеринарной клиники сложных случаев провели операцию медведю Мише, привезённому из волгоградского зооцентра "Дино". Животное доставили в город для расширенной диагностики и хирургического лечения из-за прогрессирующих заболеваний носоглотки.

У медведя диагностировали хронический ринит, деструкцию носового лабиринта, фронтит, сфеноидит и средний отит. После обследования хирурги приняли решение о выполнении вмешательства, включающего санацию лобных пазух. Процедура потребовала значительной подготовки, в том числе обработки области морды для проведения манипуляций.

Операция прошла успешно, и Мишу отправили обратно в волгоградский вольер, где за ним продолжают наблюдать специалисты. Зоозащитники и ветеринары ждут результатов анализов, которые определят дальнейший план лечения и сроки восстановления животного.

Фото: пресс-служба Ветеринарной клиники Сложного случая

