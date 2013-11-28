В Ленобласти защитили почти четыре тысячи лошадей от сибирской язвы

Вакцинация прошла в рамках ежегодных противоэпизоотических мероприятий, направленных на предотвращение распространения опасных инфекционных и инвазионных заболеваний среди животных.
Сибирская язва — острое инфекционное заболевание, которое может поражать не только сельскохозяйственных и диких животных, но и человека. Основной путь заражения — контакт с возбудителем через кожу, корма или предметы ухода за животными.
Как отметили в ведомстве, специалисты продолжают мониторинг эпизоотической ситуации и проводят разъяснительную работу с владельцами животных. Ветеринары напоминают, что своевременная вакцинация — единственный надежный способ предотвратить вспышку болезни.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
