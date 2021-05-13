С 1 июля в Ленобласти начнут штрафовать за отсутствие регистрации домашних животных

Это коснётся владельцев собак и кошек, не внесших своих питомцев в единый реестр.

С 1 июля 2025 года в Ленинградской области завершился льготный период для регистрации домашних питомцев. Как напомнила областная Госветслужба, теперь владельцы незарегистрированных собак и кошек могут быть привлечены к административной ответственности.

Региональный закон об обязательном учете животных действует с начала года, но до 30 июня действовал переходный период. Новые правила вводятся в соответствии с федеральным законодательством.

Каждому зарегистрированному животному присваивается уникальный буквенно-цифровой код, позволяющий быстро идентифицировать владельца и проверить данные о вакцинациях и осмотрах. Регистрация обязательна для питомцев старше трех месяцев и должна быть оформлена в течение 14 дней после приобретения или достижения соответствующего возраста.

Для уже чипированных животных процедура бесплатна, а владельцам без чипов необходимо установить их за свой счет в ветеринарной клинике. Для оформления потребуется паспорт владельца, ветеринарный паспорт питомца (при наличии) и личное присутствие с животным в одной из государственных ветклиник Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские ветеринары опровергли слухи о случаях заболевания бешенством в городе.

Фото: Telegram-канал "Госветслужба Ленобласти"