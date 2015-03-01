Петербургские ветеринары опровергли слухи о случаях заболевания бешенством в городе

Случаи заражения бешенством в городе не фиксировались с 1986 года.

В настоящее время в социальных сетях активно распространяются сведения о случаях заболевания бешенством в Петербурге. Однако эта информация была опровергнута пресс-службой Управления ветеринарии города.

В официальном заявлении указано, что Санкт-Петербург является территорией, благополучной по бешенству животных. Случаи заражения бешенством в городе не фиксировались с 1986 года. Кроме того, в подразделениях подведомственной Управлению городской ветеринарной станции (ГБУ "Санкт-Петербургская горветстанция") владельцы домашних животных могут воспользоваться услугой вакцинации против бешенства. Владельцы собак также имеют возможность бесплатно вакцинировать своих питомцев комплексной вакциной от бешенства и других видовых инфекций.

Представители организации призывают жителей города быть внимательными и доверять только информации, опубликованной в официальных источниках.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам дали советы на случай встречи с ежами.

Фото: Pxhere