Петербуржцам дали советы на случай встречи с ежами

Специалисты комитета по природопользованию подготовили карточки с полезной информацией.

С приходом весны животные начинают просыпаться после зимнего сна, и одними из первых появляются ежи. Их можно увидеть в городских парках и на охраняемых природных территориях, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

Специалисты подготовили карточки с полезной информацией на тот случай, если петербуржцам повезёт встретить ежа.

Если вы обнаружите дикое животное в опасности, можно обратиться в круглосуточную мобильную экологическую службу по телефону 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что на побережье Ладоги в Ленобласти биолог встретил семь гадюк.

Фото: Telegram / ПриродаВеды