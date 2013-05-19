Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы в 2024 году спасли 29 ластоногих

Этот сезон можно сравнить с сезонами 2014 и 2020 года.

В августе в дикую природу были выпущены последние ластоногие "пациенты" Фонда друзей балтийской нерпы, именно поэтому петербургский Водоканал и фонд подвели итоги сезона реабилитации 2024.

За этот сезон специалисты Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская спасли 21 ладожскую кольчатую нерпу, 7 балтийских серых тюленей и 1 балтийскую кольчатую нерпу. Все они были выпущены в естественную среду обитания после продолжительной реабилитации и специальной подготовки к самостоятельной жизни в дикой природе.

В Центр в этом году поступило большое количество животных. Этот сезон можно сравнить с сезонами 2014 и 2020, если тогда это обуславливалось почти полным отсутствием льда в местах обитания животных, то в 2024 году условия для размножения складывались хорошие, но быстрое снижение ледяного покрова в апреле способствовало преждевременному разлучению матери и детеныша.

Сейчас Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская сосредоточили свою работу на научно-исследовательской и просветительской деятельности по сохранению популяции краснокнижных животных: полевые исследования, работа на побережье по учету численности и мониторингу животных на залежках, просветительская работа со школьниками и туристическими базами.

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Фото: Водоканал