После лечения и реабилитации в Ладожское озеро вернулись четыре нерпы

Сегодняшний "выпускной" стал необычным, поскольку среди "выпускников" был самец ладожской кольчатой нерпы, которого выпускали повторно.

Очередной "нерпячий выпускной" прошел 1 августа. В естественную среду обитания после лечения и реабилитации вернулись четыре ладожские кольчатые нерпы: два самца и две самки, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Сегодняшний "выпускной" стал необычным, поскольку среди "выпускников" был самец ладожской кольчатой нерпы, которого выпускали повторно. Напомним, в Ладожское озеро его пытались вернуть еще две недели назад, однако малыш, проведя в воде час, вернулся на берег. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы, Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, забрали ластоногого обратно в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. После осмотра и сбора всех необходимых анализов никаких аномалий и проблем со здоровьем у животного не обнаружили.

Почему ластоногий так поступил? Специалисты затрудняются ответить на этот вопрос. 1 августа "второгодку" вместе с другими нерпами выпустили в природу повторно. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Специалисты центра провели на берегу несколько часов для того, чтобы убедиться, что нерпенок не вернулся обратно во второй раз. Кроме того, они предупредили отдыхающих на пляже бухты, чтобы, в случае возвращения ластоногого, они позвонили в Фонд друзей балтийской нерпы.

Ранее в естественную среду обитания вернулись три ладожские нерпы.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"