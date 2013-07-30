"Выпускник" Фонда друзей балтийской нерпы вернулся на берег к людям

Изначально нерпенок уплыл, однако уже через 10 минут стремительно вернулся на берег и дал посадить себя в транспортную клетку.

"Выпускной" ладожских нерпят из Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих завершился неожиданно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 15 июля.

Отмечается, что двое "выпускников" радостно вернулись в естественную среду обитания, а третий решил провести еще немного времени рядом с людьми. Изначально нерпенок уплыл, однако уже через 10 минут стремительно вернулся на берег и дал посадить себя в транспортную клетку.

Специалисты затрудняются с ответом на вопрос – почему животное решило вернуться к людям, так как перед выпуском нерпенок не испытывал привязанности к человеку и был здоров. Сейчас животное проходит дополнительное обследование в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу порядка 200 животных. Только трое из них вернулись обратно к людям. Речь идет о Крошике и Шлиссике, теперь к ним присоединился этот ладожский нерпенок.

Основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская планируют повторить попытку и вновь выпустить животное этим летом.

Ранее мы рассказывали о том, что три кольчатые нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"