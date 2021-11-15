Три кольчатые нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации

Их вес в настоящее время составляет 15-16 килограммов.

Трех кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации. Об этом 6 июля рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская спасли и полностью подготовили к самостоятельной жизни трех редчайших краснокнижных нерп в мире. Двух самок и самца нашли весной 2024 года. Нерпа Ника была обнаружена недалеко от города Никольское, Ося – в поселке Осиновец, а имя малышки Норпы происходит от слова "нерпа" на карельском языке. Их вес в настоящее время составляет 15-16 килограммов.

Мы за них абсолютно не переживаем – они все-таки попали к нам уже подростками и оставались достаточно дикими, осторожными по отношению к нам. Они не испытывали большой привязанности к человеку, что хорошо для жизни в дикой природе и вселяет нам уверенность, что они быстро адаптируются к самостоятельной жизни. Вячеслав Алексеев, основатель Фонда друзей балтийской нерпы

Отмечается, что за 10 лет работы Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих специалисты спасли более 160 животных.

Ранее на Piter.TV: Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив серого тюлененка.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга"