Малыша нашли весной у Песков.

Накануне Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив серого тюлененка, которого нашли весной у поселка Пески. Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе организации.

Несмотря на то, что с ним пришлось повозиться, тюленик вырос очень недоверчивым и подозрительным. На выпуске он думал, что все собравшиеся собираются на него напасть. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Малыш озирался, после чего выбрался из клетки и уплыл в воду "быстро и торпедообразно".

Вероятно, живя в море, он будет вспоминать все случившееся с ним и рассказывать своим внукам о том, как нужно и можно обхитрить двуногих чудовищ. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее в Ладожское озеро специалисты организации выпустили самую маленькую спасенную нерпу в мире. Вес животного составлял всего 3,5 килограмма.

Видео: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы