Накануне Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив серого тюлененка, которого нашли весной у поселка Пески. Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе организации.
Несмотря на то, что с ним пришлось повозиться, тюленик вырос очень недоверчивым и подозрительным. На выпуске он думал, что все собравшиеся собираются на него напасть.
Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Малыш озирался, после чего выбрался из клетки и уплыл в воду "быстро и торпедообразно".
Вероятно, живя в море, он будет вспоминать все случившееся с ним и рассказывать своим внукам о том, как нужно и можно обхитрить двуногих чудовищ.
Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Ранее в Ладожское озеро специалисты организации выпустили самую маленькую спасенную нерпу в мире. Вес животного составлял всего 3,5 килограмма.
Видео: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все