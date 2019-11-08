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Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив серого тюлененка

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Малыша нашли весной у Песков.

Накануне Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив серого тюлененка, которого нашли весной у поселка Пески. Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе организации. 

Несмотря на то, что с ним пришлось повозиться, тюленик вырос очень недоверчивым и подозрительным. На выпуске он думал, что все собравшиеся собираются на него напасть. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Малыш озирался, после чего выбрался из клетки и уплыл в воду "быстро и торпедообразно". 

Вероятно, живя в море, он будет вспоминать все случившееся с ним и рассказывать своим внукам о том, как нужно и можно обхитрить двуногих чудовищ.

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее в Ладожское озеро специалисты организации выпустили самую маленькую спасенную нерпу в мире. Вес животного составлял всего 3,5 килограмма. 

Видео: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Теги: серые тюлени, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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