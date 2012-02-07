Самую маленькую спасенную нерпу в мире вернули в Ладожское озеро

Вес животного составлял всего 3,5 килограмма.

Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" отмечают исторический момент: самую маленькую спасенную нерпу в мире успешно выпустили обратно в Ладожское озеро. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, нерпу спасли первой в сезоне 2024 года. Сотрудники прибрежного кафе в поселке на берегу Ладожского озера 6 марта обнаружили малышку в картонной коробке. Вероятно, рыбаки принесли ее со льда и положили на порог заведения.

В фонде есть давняя традиция – называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Для этой малышки выбрали имя Ладога.

Вес животного составлял всего 3,5 килограмма. У нерпы была недоразвита пищеварительная система, помимо этого, задержалась смена белькового меха на взрослый.

Все это стало настоящим испытанием для Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской. Ладога прошла через несколько тяжелых моментов, оказывалась даже в состоянии комы. Но благодаря высочайшему профессионализму, заботе и любви специалистов фонда, она смогла преодолеть все трудности и вернуться в дикую природу. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В настоящее время, по словам специалистов, Ладога отличается силой и независимым характером, и это поможет ей быстро адаптироваться к естественной среде обитания.

За 10 лет работы Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих удалось сохранить более 160 жизней редких животных.

Ранее мы рассказывали о том, что в Финский залив выпустили редкую балтийскую кольчатую нерпу.

Видео, фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"