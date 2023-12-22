В Ленобласти спасена первая нерпа в сезоне 2024 года. Нерпочка в картонной коробке была обнаружена сотрудниками прибрежного кафе в посёлке Ладожское Озеро. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Водоканала.
Вероятно, кто-то из рыбаков принёс её со льда и положил на порог заведения.
пресс-служба петербургского Водоканала
У новорожденной малютки нет зубов и ещё свежая пуповина. Весит малышка около 3-х килограммов. Обычно, ладожские нерпы рождаются с весом 4,5 кг. Мальчишки Крошик и Шлиссик, хоть и отличались небольшим весом, но все же были крупнее.
Сезон спасения ластоногих можно официально считать открытым. Поэтому Водоканал и Фонд друзей балтийской нерпы напоминают, если вы встретили тюленя или нерпу, позвоните по телефону 699-23-99. Не предпринимайте самостоятельных действий.
А нерпа Шлиссик уже радуется наступлению весны.
Фото: Водоканал Санкт-Петербурга
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