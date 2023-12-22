У новорожденной малютки нет зубов и ещё свежая пуповина.

В Ленобласти спасена первая нерпа в сезоне 2024 года. Нерпочка в картонной коробке была обнаружена сотрудниками прибрежного кафе в посёлке Ладожское Озеро. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Водоканала.

Вероятно, кто-то из рыбаков принёс её со льда и положил на порог заведения. пресс-служба петербургского Водоканала

У новорожденной малютки нет зубов и ещё свежая пуповина. Весит малышка около 3-х килограммов. Обычно, ладожские нерпы рождаются с весом 4,5 кг. Мальчишки Крошик и Шлиссик, хоть и отличались небольшим весом, но все же были крупнее.

Сезон спасения ластоногих можно официально считать открытым. Поэтому Водоканал и Фонд друзей балтийской нерпы напоминают, если вы встретили тюленя или нерпу, позвоните по телефону 699-23-99. Не предпринимайте самостоятельных действий.

А нерпа Шлиссик уже радуется наступлению весны.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга