Видео: нерпа Шлиссик радуется наступлению весны

Ранее мы рассказывали о переезде Крошика и Шлиссика в уличные бассейны из-за потепления 30 января.

Обитатель Центра реабилитации морских млекопитающих в Репино Шлиссик радуется наступлению весны и яркому солнцу. Роликом с танцами нерпы поделились в группе "Спасение тюленей" во "ВКонтакте" 5 марта.

Сотрудники центра отметили, что еще один постоянный житель Репино Крошик "не теряет солидности и не занимается такими глупостями".

Весенний нерпий жиротряс исполняется Шлиссиком в честь прекрасной солнечной погоды. Замдиректора же не теряет солидности и не участвует в таких глупостях. Пресс-служба Центра реабилитации морских млекопитающих

Ранее мы рассказывали о переезде Крошика и Шлиссика в уличные бассейны из-за потепления 30 января. Обычно они проводят водные процедуры и активно играют в мяч, наслаждаясь свежим воздухом.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей