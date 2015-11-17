Нерпы Крошик и Шлиссик отметили дни рождения

За десятилетнюю работу Фонда друзей балтийской нерпы в естественную среду обитания было возвращено более 200 животных.

Постоянные обитатели Фонда друзей Балтийской нерпы Крошик и Шлиссик стали символом сохранения редких морских млекопитающих. Эти тюлени попали в реабилитационный центр Фонда друзей балтийской нерпы , расположенный на территории Водоканала в Репино, когда были еще детенышами. Специалисты пытались выпустить их обратно в дикую природу, но безуспешно, и в итоге тюленям была предоставлена постоянная прописка в центре.

Крошик, самец ладожской кольчатой нерпы, прибыл в центр 23 марта 2016 года. Он прославился своей настойчивостью, дважды возвращаясь в Фонд, где нашел себе дом и друга — Шлиссика. Шлиссик оказался в реабилитации 8 марта 2020 года, когда его обнаружили на дрейфующей льдине. Именно 8 и 23 марта стали официальными датами рождения этих ластоногих.

Грустно, что они не в море? Да. Но радостно, что их истории вдохновляют спасать других. Их жизнь — это не просто история спасения, а напоминание людям: природа терпелива, но без грамотной помощи ей не справиться с развитием человеческого общества. Елена Андриевская, специалист Фонда друзей балтийской нерпы

За десятилетнюю работу Фонда в естественную среду обитания было возвращено более 200 животных.

Ранее мы сообщили о том, что спасение тюлененка в Репино попало на видео.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"