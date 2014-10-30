Спасение тюлененка в Репино попало на видео

В Репино в Курортном районе Петербурга утро 4 апреля началось со спасения маленького тюленя. Об этом сообщили в "Водоканале".
Пока одни наслаждаются утренним берегом Финского залива, специалисты Фонда друзей балтийской нерпы берутся за важное дело – спасают тюленей! Вот и сегодня на берегу появился новый пушистый "гость".
Пресс-служба "Водоканала"
Напомним, в городе и области к началу апреля специалисты фонда спасли 20 ластоногих. На реабилитации находились к тому моменту пять балтийских кольчатых нерп и 15 детенышей серых тюленей. Основной поток пациентов идет из Выборгского района.
При обнаружении детенышей нужно звонить в организацию по номеру: +7 (812) 699-23-99, не пытаясь помочь животным самостоятельно.
Видео: пресс-служба "Водоканала"
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