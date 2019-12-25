Фонд друзей балтийской нерпы объяснил, как в Финском заливе считают ластоногих

Сейчас стало сложнее пользоваться дронами.

В петербургском Фонде друзей балтийской нерпы сообщили, что специалисты продолжают ежегодные наблюдения за ластоногими в акватории Финского залива. Сейчас стало сложнее пользоваться дронами, и поэтому в ход идет метод 20-летней давности: приходится забираться на высокие деревья и смотреть на животных через бинокли и зрительные трубы, пишет 21 октября телеканал "Санкт-Петербург".

Наблюдатели оценивают количество нерп и их упитанность перед зимой, а также отмечают разные факторы беспокойства. По данным организации, число тюленей практически не изменилось. Пограничники теперь прогоняют с воды "праздношатающихся граждан", и млекопитающим это нравится.

Ранее Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о приключениях Крошика.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы