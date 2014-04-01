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С начала сезона Фонд друзей балтийской нерпы спас в Петербурге и Ленобласти 20 ластоногих
Сегодня, 11:59
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С начала сезона Фонд друзей балтийской нерпы спас в Петербурге и Ленобласти 20 ластоногих

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В организации на попечении пять балтийских кольчатых нерп и 15 серых тюленей.

Фонд друзей балтийской нерпы с начала 2025 года спас уже 20 ластоногих. Накануне к ним поступила пациентка из Соснового Бора, рассказали в организации. 

Вес балтийской кольчатой нерпы составил 6,3 килограммов. Это пятая особь данного вида, попавшая на реабилитацию, что особенно значимо. Каждый год в Финском заливе рождаются всего около 20 детенышей балтийской кольчатой нерпы. 

Еще на попечении фонда находятся 15 детенышей серых тюленей. Основной поток пациентов идет из Выборгского района области. 

Сезон спасения в 2025 году начался необычно рано. Причина – аномально теплая зима, оставившая Финский залив практически без льда. Резкое и повсеместное таяние привело к тому, что первые малыши стали попадать к людям уже во второй половине марта. Пока в Финском заливе лед исчез полностью, а на Ладожском озере еще сохраняются небольшие ледовые участки в восточных районах. Именно там самки серых тюленей продолжают выкармливать потомство. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

При обнаружении детенышей необходимо сразу звонить в фонд по номеру: +7 (812) 699-23-99, не пытаясь помочь животным самостоятельно. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: спасение тюленей, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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