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В Сосновом Бору сотрудники атомной электростанции спасли маленькую нерпу
Сегодня, 17:12
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В Сосновом Бору сотрудники атомной электростанции спасли маленькую нерпу

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Энергетики проконсультировались со специалистами и поняли, что нерпе нужна помощь.

В Сосновом Бору в Ленобласти сотрудники ЛАЭС спасли маленькую балтийскую нерпу. Ластоногую привезли в Фонд друзей балтийской нерпы, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Работники атомной электростанции проконсультировались с организацией и поняли, что нерпе нужна помощь. 

Благодаря помощи энергетиков у нас на южном берегу залива образовался настоящий форпост по спасению тюленей, и удается достаточно быстро прибывать на место и перевозить пострадавших животных. И это очень здорово! 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Ранее нерпу спасли с форта Ино. 

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: балтийская нерпа, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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