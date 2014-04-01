В Сосновом Бору сотрудники атомной электростанции спасли маленькую нерпу

В Сосновом Бору в Ленобласти сотрудники ЛАЭС спасли маленькую балтийскую нерпу. Ластоногую привезли в Фонд друзей балтийской нерпы, передает телеканал "Санкт-Петербург".
Работники атомной электростанции проконсультировались с организацией и поняли, что нерпе нужна помощь.
Благодаря помощи энергетиков у нас на южном берегу залива образовался настоящий форпост по спасению тюленей, и удается достаточно быстро прибывать на место и перевозить пострадавших животных. И это очень здорово!
Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Ранее нерпу спасли с форта Ино.
Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
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