В Сосновом Бору сотрудники атомной электростанции спасли маленькую нерпу

Энергетики проконсультировались со специалистами и поняли, что нерпе нужна помощь.

В Сосновом Бору в Ленобласти сотрудники ЛАЭС спасли маленькую балтийскую нерпу. Ластоногую привезли в Фонд друзей балтийской нерпы, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Работники атомной электростанции проконсультировались с организацией и поняли, что нерпе нужна помощь.

Благодаря помощи энергетиков у нас на южном берегу залива образовался настоящий форпост по спасению тюленей, и удается достаточно быстро прибывать на место и перевозить пострадавших животных. И это очень здорово! Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее нерпу спасли с форта Ино.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы