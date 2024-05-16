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С форта Ино в Ленобласти спасли балтийскую нерпу
Сегодня, 11:27
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С форта Ино в Ленобласти спасли балтийскую нерпу

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Ластоногую спасли неравнодушные местные жители.

Утром 27 марта на берег в гавани форта Ино в Ленобласти вылезла балтийская нерпочка. Ластоногую спасли неравнодушные местные жители, сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы. 

К локации было сложно подобраться, но волонтеры смогли. 

Выражаем благодарность замечательным и отзывчивым людям Дмитрию, который несколько раз заходил за нерпой по пояс в ледяной воде, Надежде Петровне и Наталье, которые ранее нашли Приветика, а теперь сразу же отправились на поиски и нашли нерпульку, а также Илоне и Светлане, которые привезли нерпулю к нам. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Ранее на набережной реки Карповки заметили одинокую нерпу. Уточнялось, что чувствует она себя хорошо. 

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: балтийская нерпа, форт ино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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