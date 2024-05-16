С форта Ино в Ленобласти спасли балтийскую нерпу

Ластоногую спасли неравнодушные местные жители.

Утром 27 марта на берег в гавани форта Ино в Ленобласти вылезла балтийская нерпочка. Ластоногую спасли неравнодушные местные жители, сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

К локации было сложно подобраться, но волонтеры смогли.

Выражаем благодарность замечательным и отзывчивым людям Дмитрию, который несколько раз заходил за нерпой по пояс в ледяной воде, Надежде Петровне и Наталье, которые ранее нашли Приветика, а теперь сразу же отправились на поиски и нашли нерпульку, а также Илоне и Светлане, которые привезли нерпулю к нам. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее на набережной реки Карповки заметили одинокую нерпу. Уточнялось, что чувствует она себя хорошо.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы