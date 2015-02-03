Одинокую нерпу заметили на набережной Карповки

Волонтеры успокоили общественность, сообщив, что нерпа на реке Карповке чувствует себя хорошо, и они осведомлены о ее присутствии.

Жители Петербурга запечатлели кадры с нерпой, которая выбралась из полыньи на реке Каменке.

Весной встречи с этими морскими млекопитающими в городских водоемах становятся все более частыми. Один из петербуржцев поделился видеозаписью, на которой видно, как нерпа выбирается на лед, оглядывается и вновь погружается в воду. Автор ролика выразил разочарование, что эксперты по спасению нерп не ответили на его обращения.

Позднее Фонд друзей Балтийской нерпы прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Волонтеры успокоили общественность, сообщив, что нерпа на реке Карповке чувствует себя хорошо, и они осведомлены о ее присутствии. Представители фонда добавили, что в утренние часы они получают много сообщений о тюленях в Финском заливе, поэтому их телефон часто бывает занят.

Ранее мы сообщили о том, что ещё двух серых тюленят приняли на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы.

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