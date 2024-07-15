Ещё двух серых тюленят приняли на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы

Их привезли из Соснового Бора и с Нарвского залива.

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о поступлении на реабилитацию двух новых пациентов – малышей серого тюленя. Оба ластоногих были найдены в разных районах Ленинградской области.

Первого тюлененка обнаружили на берегу Финского залива в Сосновом Бору, второго – на берегу Нарвского залива, омывающего Кингисеппский район Ленобласти. Оба малыша были ослаблены и нуждались в помощи специалистов.

С начала марта Фонд уже принял шестерых пациентов – четырех тюленят и двух детенышей нерпы. Все они проходят реабилитацию под наблюдением волонтеров и ветеринаров, чтобы в будущем вернуться в естественную среду обитания.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Центр реабилитации поступили серый тюлень из поселка Приветнинское и балтийская нерпа, которую нашли в районе Шепелевского маяка.

Фото: Telegram-канал "Фонд друзей балтийской нерпы"