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Ещё двух серых тюленят приняли на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы
Сегодня, 17:23
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Ещё двух серых тюленят приняли на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы

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Их привезли из Соснового Бора и с Нарвского залива.

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о поступлении на реабилитацию двух новых пациентов – малышей серого тюленя. Оба ластоногих были найдены в разных районах Ленинградской области.

Первого тюлененка обнаружили на берегу Финского залива в Сосновом Бору, второго – на берегу Нарвского залива, омывающего Кингисеппский район Ленобласти. Оба малыша были ослаблены и нуждались в помощи специалистов.

С начала марта Фонд уже принял шестерых пациентов – четырех тюленят и двух детенышей нерпы. Все они проходят реабилитацию под наблюдением волонтеров и ветеринаров, чтобы в будущем вернуться в естественную среду обитания.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Центр реабилитации поступили серый тюлень из поселка Приветнинское и балтийская нерпа, которую нашли в районе Шепелевского маяка.

Фото: Telegram-канал "Фонд друзей балтийской нерпы"

Теги: тюлени, фонд друзей балтийского нерпы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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