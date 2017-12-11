В Фонд друзей балтийской нерпы прибыли еще два пациента

Речь идет о сером тюлене и балтийской нерпе.

В Фонд друзей балтийской нерпы доставили еще двух пациентов. Речь идет о сером тюлене из поселка Приветнинское и балтийской нерпе, которую нашли в районе Шепелевского маяка.

Первого малыша назвали Приветиком, его выбросило штормом на берег. Второй пациент выглядит очень необычно: у него широкие челюсти и очень длинная морда.

Нерпик от всех своих приключений очень сильно перепугался, но при этом собирался дорого отдать свою жизнь и очень сильно сопротивлялся, извивался и ловко пытался укусить, что с бельками встречается нечасто. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Кроха весит примерно 5 килограммов, у него есть проблемы с мочевыделительной системой из-за переохлаждения.

Ранее в фонд тоже поступили два пациента.

Видео, фото: Telegram / Nerpa SPb