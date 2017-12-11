В Фонд друзей балтийской нерпы прибыли еще два пациента

В Фонд друзей балтийской нерпы доставили еще двух пациентов. Речь идет о сером тюлене из поселка Приветнинское и балтийской нерпе, которую нашли в районе Шепелевского маяка.
Первого малыша назвали Приветиком, его выбросило штормом на берег. Второй пациент выглядит очень необычно: у него широкие челюсти и очень длинная морда.
Нерпик от всех своих приключений очень сильно перепугался, но при этом собирался дорого отдать свою жизнь и очень сильно сопротивлялся, извивался и ловко пытался укусить, что с бельками встречается нечасто.
Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Кроха весит примерно 5 килограммов, у него есть проблемы с мочевыделительной системой из-за переохлаждения.
Ранее в фонд тоже поступили два пациента.
Видео, фото: Telegram / Nerpa SPb
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