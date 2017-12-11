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В Фонд друзей балтийской нерпы прибыли еще два пациента

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Речь идет о сером тюлене и балтийской нерпе.

В Фонд друзей балтийской нерпы доставили еще двух пациентов. Речь идет о сером тюлене из поселка Приветнинское и балтийской нерпе, которую нашли в районе Шепелевского маяка. 

Первого малыша назвали Приветиком, его выбросило штормом на берег. Второй пациент выглядит очень необычно: у него широкие челюсти и очень длинная морда.

Нерпик от всех своих приключений очень сильно перепугался, но при этом собирался дорого отдать свою жизнь и очень сильно сопротивлялся, извивался и ловко пытался укусить, что с бельками встречается нечасто. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Кроха весит примерно 5 килограммов, у него есть проблемы с мочевыделительной системой из-за переохлаждения. 

Ранее в фонд тоже поступили два пациента. 

Видео, фото: Telegram / Nerpa SPb 

Теги: нерпа, тюлень, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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