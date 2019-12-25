В Фонд друзей балтийской нерпы поступили первые пациенты

В фонд прибыли самочка балтийской кольчатой нерпы и детеныш серого тюленя.

Фонд друзей балтийской нерпы открыл новый сезон: специалисты уже приняли первых двух пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала Санкт-Петербурга.

На южном побережье Финского залива, в районе Копорской губы и бухты Батарейная, после сильных подвижек льда, вызванных ветром, были обнаружены детеныши ластоногих. Из-за разрушения льда самки не смогли докормить своих малышей, и те преждевременно расстались с мамами.

В выходные в Фонд друзей балтийской нерпы поступил первый пациент – самочка балтийской кольчатой нерпы. Ее вес составил всего 5,8 кг, а возраст — около 5-7 дней. Она была найдена на берегу в районе бухты Батарейная.

В понедельник, 17 марта жители Соснового Бора обнаружили на берегу детеныша серого тюленя возрастом около недели. Его вес составил 16 кг, хотя обычно новорожденные серые тюлени весят от 12 до 14 кг.

Оба белька (так называют детенышей нерп и тюленей) не приспособлены к самостоятельной жизни из-за малого возраста и неспособности самостоятельно питаться и охотиться. Малышей кормят специальной смесью через зонд каждые 2-3 часа и проводят все необходимые процедуры для их восстановления.

Если вы заметили нерпу или тюленя:

– Не приближайтесь к животному, не пытайтесь его трогать или кормить.

– Не пытайтесь спустить его в воду или напугать.

– Не привлекайте его внимание — ваше присутствие может вызвать стресс.

– По возможности сделайте фотографии, чтобы специалисты могли оценить состояние животного и понять, нужна ли ему помощь

– Немедленно позвоните на горячую линию Фонда: +7 (812) 699-23-99.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга