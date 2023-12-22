У "Севкабель Порта" заметили нерпу

Она высунула мордочку из воды, осмотрела окружение и ушла обратно на глубину.

У "Севкабель Порта" появилась "важная гостья" — нерпа, которая подплыла близко к берегу. Видео с ластоногим было опубликовано в Telegram-канале общественного пространства.

Нерпа подплыла днем ранее. На видео видно, как она высунула мордочку из воды, осмотрела окружение и ушла обратно на глубину.

Ранее в "Водоканале Санкт-Петербурга" предупредили, что в прибрежных районах Петербурга и Ленинградской области есть вероятность встретить детенышей нерп, которым нужна помощь.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге четыре серых тюленя перешли на заключительный этап реабилитации.

Видео: Telegram / Севкабель Порт / Sevkabel Port