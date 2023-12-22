В Петербурге четыре серых тюленя перешли на заключительный этап реабилитации

До конца мая животным нужно набрать положенные 40-45 кг, после чего их выпустят в естественную среду обитания.

Четыре серых тюленя из "Фонда друзей балтийской нерпы" перешли на заключительный этап реабилитации. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала.

Трёх самцов и одну самку серого тюленя познакомили, объединили в группу и перевели в общий уличный бассейн. Каждый из них весит уже 30 килограммов. Теперь ластоногие должны много плавать и привыкать друг к другу. Рыбу в воде она должны добывать сами. Необходимо сократить человеческое присутствие, чтобы тюлени не ассоциировали появление рыбы с человеком.

До конца мая животным нужно набрать положенные 40-45 кг, после чего их выпустят в естественную среду обитания.

В начале мая Фонд друзей балтийской нерпы принял на лечение сразу пятерых новых пациентов.

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга