Все пациенты поступили к специалистам в тяжёлом состоянии, были сильно истощены и напуганы.

За последние три дня "Фонд друзей балтийской нерпы" принял на лечение сразу пятерых новых пациентов: четырех ладожских кольчатых нерп и одного серого тюленя. Об этом рассказали в "Водоканале".

Самец серого тюленя был найден в Выборгском районе Ленинградской области утром 4 мая. Его вес составлял всего 15 кг, вместо положенных 40-45 кг для этого возраста. Также в субботу были обнаружены три ладожские нерпы, четвертая – в воскресенье. Их находили в разных местах: в Приозерске, в деревне Усть-Рыбежно, в Осиновце, а также в поселке Паша.

Все пациенты поступили к специалистам в тяжёлом состоянии, были сильно истощены и напуганы. Например, животное из Осиновца сильно поражено тюленьими вшами и чувствует себя очень плохо. Сейчас специалисты пробуют сделать все возможное, чтобы выходить животных.

Эти выходные стали для Фонда рекордными. Такое количество одновременно прибывших пациентов отмечается в центре впервые.

Сезон спасения и реабилитации ластоногих продолжается, поэтому петербуржцам напоминают правила, которым необходимо следовать при встрече с тюленем или нерпой:

– не приближайтесь и не обнаруживайте своего присутствия, не пугайте животное;

– позвоните по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы: 699-23-99.

Фото: Водоканал