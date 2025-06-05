Ещё четыре серых балтийских тюленя вернулись в Финский залив 5 июня

Малышей-тюленят обнаружили на берегу Финского залива после сильных штормов, разрушивших ледовые поля .

В преддверии Всемирного дня окружающей среды в природу выпустили еще четырех подопечных Фонда друзей балтийской нерпы. Животные прошли двухмесячную реабилитацию, во время которой набирались сил, лечились и достигали веса, необходимого для самостоятельной жизни в дикой природе. Об этом рассказали в "Водоканале".

Малышей-тюленят обнаружили на берегу Финского залива после сильных штормов, разрушивших ледовые поля – естественную среду, где самки выкармливают потомство. Особенно тяжелым было состояние детеныша, найденного в бухте Ермиловская: у него была обширная резаная рана. По оценке специалистов Фонда, Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской, повреждение могло быть вызвано либо контактом с рыболовными сетями, либо ударом судового винта. Несмотря на серьезную инфицированную рану, тюлененка удалось полностью вылечить.

Все четверо тюленей – три самца и одна самка – полностью восстановились, окрепли и освоили нужные навыки.

Всего в этом сезоне специалисты уже выпустили в естественную среду обитания 13 серых тюленей. Сейчас в Центре продолжают реабилитацию 27 ластоногих: 16 серых тюленей, 5 балтийских кольчатых нерп и 6 ладожских.

Фото и видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"