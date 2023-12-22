Крошик и Шлиссик переехали в уличные бассейны из-за потепления

Самые известные кольчатые нерпы Петербурга передали поклонникам физкульт-привет.

Самые известные кольчатые нерпы Петербурга Крошик и Шлиссик передали поклонникам физкульт-привет из открытого бассейна. Ластоногие переехали на свежий воздух на время оттепели, информирует пресс-служба городского "Водоканала".

Сотрудники "Фонда друзей Балтийской нерпы" ранее рассказывали, что их знаменитые подопечные проводили время в уличном бассейне в новогодние праздники, прогреваясь в воде и две недели почти не выходя на сушу. Крошик и Шлиссик устали от морозной погоды и хотели хорошо выспаться. В связи с этим, нерп временно переселили "на зимние квартиры" в тёплые боксы, где они спокойно отсыпались, иногда общаясь друг с другом через стекло.

С приходом потепления нерпы вернулись в уличные бассейны. Крошик и Шлиссик не теряют времени даром: они начали проводить водные процедуры и активно играть в мяч, наслаждаясь свежим воздухом. Лето не за горами, поэтому они решили заранее привести себя в форму.

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Фото и видео: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга