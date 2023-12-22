Рыбак поймал ондатру вместо щуки на Ладоге

На своё счастье, животное почти не пострадало. Используя хирургический зажим, рыбаки извлекли застрявший крючок из подшёрстка.

Петербуржец и рыбак с большим опытом Никита Блинов вместе со своим товарищем отправился на юг Ладоги, к островам Зеленцы, чтобы насладиться уловом. Они установили 20 жерлиц, надеясь поймать щуку в течение ночи, а в итоге выловили ондатру. Об этом рыбак рассказал на своей странице в соцсетях.

Вернувшись к своим жерлицам наутро, рыбаки обнаружили отсутствие флажков. Однако они не сдались и заменили живцов на новых. После этого они решили съездить и половить окуня, но вдруг заметили поднятый флажок на одной из самых дальних жерлиц. Они подъехали ближе и, сраженные любопытством, увидели, что леска на катушке была полностью размотана. Никита почувствовал сопротивление и, с трепетом в сердце, вытащил добычу, обнаружив вместо рыбы неожиданного улова – ондатру.

На своё счастье, животное почти не пострадало. Используя хирургический зажим, они извлекли застрявший крючок из подшёрстка. Однако ондатра отказалась от рыбы: некоторое время ей пришлось собираться с силами, чтобы вернуться обратно в воду. После полчаса уговоров и нескольких пробных попыток, "мохнатый улов", наконец, вернулся в свою родную среду.

Блинов уточнил, что крючок был аккуратно извлечён. Он зацепился только за грудку животного и не нанёс глубоких повреждений.

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Фото: ВКонтакте / Никита Блинов