Чёрный дрозд прилетел на Елагин остров

Хотя основная часть птиц этого вида улетает на зимовку в Западную Европу, несколько особей решают остаться в городе.

Чёрные дрозды активно приживаются в городской среде Северной столицы, где они находят и успешно строят свои гнезда. Недавно этот вид заметили на Елагином острове. Подробности рассказал автор проекта "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

Специалист подчеркнул, что видовое название птицы связано с окрасом самцов. Именно они, элегантные кавалеры, имеют глубоко-чёрное оперение. Однако на тёмном фоне выделяются ярко-жёлтый клюв и жёлтая обводка вокруг глаз, что придаёт самцу неповторимый облик. В свою очередь, самки дроздов отличаются неприметным буро-серым пушком.

Биолог уточнил, что в последние годы чёрные дрозды часто зимуют в Петербурге. Хотя основная часть птиц улетает на зимовку в Западную Европу, несколько особей решают остаться в городе. Таким образом, чёрный дрозд постепенно становится характерным представителем городской фауны. Также удивительно, что самки этой птицы обычно откладывают от 3 до 7 ярко-голубых яиц с крапинками к майским праздникам. Это интересная особенность размножения чёрных дроздов.

Ранее мы сообщили о том, что на Елагином острове заметили длиннохвостую неясыть.

Фото и видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков