На Елагином острове заметили длиннохвостую неясыть

Хищных птиц привлекают мыши и крысы, которые живут во дворах города.

На Елагин остров прилетела редкая птица — длиннохвостая неясыть. Город привлекает сов возможностью полакомиться мышами и крысами. Кроме того, здесь обитают белки и вороны, которые тоже нравятся совам. Об этом сообщил петербургский биолог Павел Глазков в своем tg-канале "Каждой твари по паре".

Именно длиннохвостые неясыти чаще всего встречаются в нашем городе. Обычно они залетают к нам зимой в поисках пищи, а некоторые птицы круглый год живут в крупных парках и лесных массивах и даже продолжают здесь свой род. Павел Глазков, биолог

Длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу города. Сейчас в Северной столице живут 15 пар пернатых.

Совы никогда не делают гнезда. Они селятся в дуплах либо в чужих старых гнездах. Там самка насиживает яйца, пока самец обеспечивает ее питанием.

Ранее на Piter.tv: лиса совершила пробежку по парку 300-летия.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре