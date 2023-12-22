Лиса совершила пробежку по парку 300-летия

Снимки с рыжей хищницей выложила петербурженка Ия в социальных сетях.

В последнее время петербуржцы всё чаще становятся свидетелями внезапного появления диких животных в городе. Одна из таких встреч произошла в парке 300-летия, где лиса решила совершить пробежку по снегу. Снимки с рыжей хищницей выложила петербурженка Ия в социальных сетях.

Вечером 11 января женщина прогуливалась по парку и обратила внимание на громкие крики ворон. Вскоре она увидела, что причиной этого шума стала лиса.

И вдруг смотрю - лиса бежит по парку, только пятки сверкают. Вот оно в чём дело! Я всё по верхам смотрела, хищника выглядывала, а надо было, оказывается, вниз! Ия Тарасенко, автор фото

Напомним, что этой зимой лисы уже несколько раз были замечены на улицах Петербурга.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали петербуржцам, что делать при встрече с зайцем.

Фото: ВКонтакте / Приморский район | Фото | Ретро (Ия Тарасенко)