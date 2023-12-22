В Росприроднадзоре рассказали петербуржцам, что делать при встрече с зайцем

Следует помнить, что у зайца развитые сильные задние лапы с острыми и длинными когтями, поэтому попытка схватить его может привести к травмам.

В Петербурге иногда замечают зайцев. Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора рассказали, как вести себя, если вы столкнулись с этими дикими животными на городской территории.

Появление зайцев в городской среде связано с тем, что жилые зоны все ближе подступают к местам их обитания, отметили в ведомстве. Завидев животное, не следует помогать ему самостоятельно. Следует помнить, что у зайца развитые сильные задние лапы с острыми и длинными когтями, поэтому попытка схватить его может привести к травмам.

Автомобилистам напомнили, что зайцы, оказавшись ночью на дороге, не могут сами выбраться из светового потока фар. Дело в том, что глаза этих зверьков расположены по бокам головы. Когда свет направлен на них, они видят только темноту вокруг. Таким образом, если заяц бежал, то и дальше продолжит бежать, а если стоял, то и останется стоять. Если он ослеплён и напуган, темнота воспринимается для него как стена или препятствие. В связи с этим, специалисты рекомендуют остановиться и снизить яркость фар, если ситуация на дороге позволяет сделать это. Тогда заяц самостоятельно покинет проезжую часть.

В прошлом месяце на набережной Екатерингофки горожане заметили неясыть.

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