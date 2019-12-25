На набережной Екатерингофки горожане заметили неясыть

Птица охотилась на крыс у мусорного контейнера.

Жители Петербурга заметили неясыть на набережной Екатерингофки. Птица сидела около мусорных баков и высматривала крыс. Об этом сообщили в tg-канале Северо-Западного Управление Росприроднадзора.

Как сообщил очевидец, увидев человека, неясыть поспешила спрятаться на дереве. Специалисты Росприроднадзора отметили, что ничего ничего уникального в том, что птица прилетела в город, нет. В период морозов молодые особи, у которых еще нет гнездовых участков, в поисках пищи отправляются в мегаполисы. В районе свалок и мусорок они ловят крыс, мышей, галок, голубей и ворон.

Известно, что неясыть имеет удивительный слух. Птица может расслышать звуки на расстоянии более 100 метров. Кроме того, особь умеет вращать голову на 270 градусов, что позволяет ей точно оценивать обстановку.

Неясыть способна преодолевать расстояния до 300 километров. Птицы обладают прекрасной памятью. Эти совы могут запоминать голоса сородичей и даже людей.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 7 декабря ожидается до -14 градусов.

Фото: пресс-служба Северо-Западное Управление Росприроднадзора