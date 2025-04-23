  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:12
113
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Крошик и Шлиссик из Фонда друзей балтийской нерпы переехали на "дачу"

0 0

Судя по видео от фонда, ластоногие не особо были рады переезду.

Любимцев петербуржцев, постояльцев Фонда друзей балтийской нерпы Крошика и Шлиссика, перевезли в дачный бассейн. Об этом накануне рассказали в организации.

Судя по видео от фонда, ластоногие не особо были рады переезду. Но испуганных малышей удалось задобрить рыбкой.

Шлиссика трудно научить чему-либо, а тем более – передвигаться на колесах, но и его мы перевезли в дачный бассейн.

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Ранее мы сообщили о том, что в фонд поступил 33-й пациент – детеныш ладожской кольчатой нерпы. Самца массой в 6,5 килограммов обнаружили в Неве неподалеку от деревни Черная Речка. Вес малыша почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни. 

Видео: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: крошик и шлиссик, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии