Крошик и Шлиссик из Фонда друзей балтийской нерпы переехали на "дачу"

Судя по видео от фонда, ластоногие не особо были рады переезду.

Любимцев петербуржцев, постояльцев Фонда друзей балтийской нерпы Крошика и Шлиссика, перевезли в дачный бассейн. Об этом накануне рассказали в организации.

Судя по видео от фонда, ластоногие не особо были рады переезду. Но испуганных малышей удалось задобрить рыбкой.

Шлиссика трудно научить чему-либо, а тем более – передвигаться на колесах, но и его мы перевезли в дачный бассейн. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее мы сообщили о том, что в фонд поступил 33-й пациент – детеныш ладожской кольчатой нерпы. Самца массой в 6,5 килограммов обнаружили в Неве неподалеку от деревни Черная Речка. Вес малыша почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни.

Видео: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы