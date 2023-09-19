На реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы поступил 33-й пациент

Вес малыша почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни.

В Фонд друзей балтийской нерпы в Репино поступил 33-й ластоногий – детеныш ладожской кольчатой нерпы. Самца массой в 6,5 килограммов обнаружили в Неве неподалеку от деревни Черная Речка, рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Вес малыша почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни. В настоящее время на реабилитации находятся 27 серых тюленей, пять балтийских нерп и одна ладожская.

Фонд продолжает работать в усиленном режиме, чтобы вернуть всех подопечных в дикую природу здоровыми и полностью готовыми к самостоятельной жизни. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Если вы заметили нерпу или тюленя, не приближайтесь к животному и не пытайтесь его трогать или кормить. Не привлекайте внимание ластоногого и позвоните в фонд: +7 (812) 699-23-99.

Ранее на Piter.TV: спасение тюлененка в Репино попало на видео.

Фото: пресс-служба "Водоканала"