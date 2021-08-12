  1. Главная
Каникулы Крошика и Шлиссика на Ладожском озере близятся к концу
Сегодня, 15:59
Фонд друзей балтийской нерпы выразил благодарность двум семьям волонтеров, поддерживающих наблюдение за животным питомником.

Заканчиваются каникулы пушистых любимцев публики — тюленят Крошика и Шлиссика на берегу Ладожского озера. Фонд друзей балтийской нерпы выразил благодарность двум семьям волонтеров, поддерживающих наблюдение за животным питомником.

Участие добровольцев позволило нашим подопечным дольше наслаждаться пребыванием на Ладоге, а мы получили полезную информацию о том, как оптимизировать условия содержания малышей в будущем сезоне.

Осенью ожидаются штормовые ветра, и опытный мореплаватель Крошик готовится поднять якорь и отправиться на зимнюю стоянку в Репино, сообщают представители фонда.

Фото:  Фонд друзей балтийской нерпы

Теги: крошик и шлиссик, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

