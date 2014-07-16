В Ленинградском зоопарке показали четырёхмесячную дочь японских макак Саюри

Особенно привлекает внимание активность маленькой Саюри по отношению к старшим братьям — Акире и Сабуро.

Новоявленная любимица Ленинградского зоопарка — четырехмесячная японская макака Саюри, родившаяся в семье Мии и Киото, продолжает очаровывать сотрудников и публику своими новыми достижениями.

Маленькая обезьянка уверенно раскрывает черты собственного характера: из маленького беспомощного малыша она превратилась в бойкую и энергичную девицу. Юная макака демонстрирует независимость, всё чаще удаляясь от мамы и самостоятельно изучая окружающую обстановку.

Особенно привлекает внимание активность маленькой Саюри по отношению к старшим братьям — Акире и Сабуро. Проявляя задатки лидера, она нередко присваивает лакомства старших или даже кусает их, если почувствует, что её правила игры нарушены.

Старшие братья проявляют завидное спокойствие и понимание, принимая шалости младшей сестрицы. Такое поведение вполне объяснимо: родители малышей продолжают проявлять особую заботу о дочке, и любая попытка обидеть её непременно обернется серьезным воспитательным воздействием со стороны взрослых особей.

Молодая макака растет настоящим шалунишкой, оставаясь под постоянным пристальным взглядом внимательных родителей.

Ранее мы сообщили о том, что в честь 160-летия Ленинградского зоопарка выпустили ЕКП с милой капибарой Каисой.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка