В честь 160-летия Ленинградского зоопарка выпустили ЕКП с милой капибарой Каисой

К 160-летнему юбилею Ленинградского зоопарка выпущена лимитированная версия Единой карты петербуржца с изображением капибары Кайсы — одной из самых любимых посетителями обитательниц зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Карту с эксклюзивным дизайном можно оформить во всех отделениях банка "Санкт-Петербург" до 30 сентября. Для получения карты достаточно предъявить паспорт и СНИЛС, наличие регистрации в городе не требуется. ЕКП предоставляет владельцам доступ к различным городским услугам и льготам, включая транспортные услуги, посещение музеев и культурных мероприятий.

Как отметили в правительстве, выбор капибары Кайсы для оформления карты не случаен — это животное пользуется особой популярностью у посетителей зоопарка и стало своеобразным символом юбилейных мероприятий.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга