Держатели карт "Серебряный возраст" оформили более 100 тыс. заявок на получение сертификатов в музеи

Более ста тысяч заявок на получение электронных сертификатов номиналом 1500 рублей для приобретения билетов в музеи Петербурга подали обладатели карт "Серебряный возраст". Такая поддержка предоставлена жителям города в рамках специальной программы "Серебряный возраст", запущенной с 1 марта 2025 года.

Получить карту "Серебряный возраст" имеют возможность женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Сертификат позволяет приобретать билеты в крупнейшие музеи культурной столицы, включая Государственную сокровищницу искусства – Эрмитаж, Русский музей, дворцово-парковые ансамбли Петергофа, Царского Села и многие другие. Программа будет действительна до конца декабря 2027 года включительно.

Благодаря этому проекту пенсионеры уже совершили более 30 тысяч посещений культурных учреждений, купив билеты на общую сумму около 11,2 миллиона рублей. Наибольшее количество визитов пришлось на Русский музей, Петергоф, Павловск, Царское Село и Исаакиевский собор.

Информацию о своем электронном сертификате владельцы Единого городского социального билета (ЕКП) могут найти в личном кабинете сервиса "Сертификаты". Здесь отображаются актуальные данные о датах оформления и сумме сертификата, а также остаток неиспользованного баланса. Получить необходимые сведения можно на портале или в мобильном приложении ЕКП в соответствующем разделе "Мои сертификаты" → "Посещение музеев".

Фото: Правительство Петербурга