Набор в спортивные секции и команды стартует в Петербурге

Северная столица открывает двери спортивных секций и команд для юных жителей города. Эту новость распространила пресс-служба Правительства Петербурга.

Подробнее ознакомиться с доступными видами спорта можно на портале "Петербургское образование". А подать заявку на зачисление удобно через портал "Госуслуги".

Для тех, кто хочет ближе познакомиться с будущими наставниками, оценить условия занятий и задать интересующие вопросы, предусмотрены дни открытых дверей. Они начнут проходить в ряде центров спорта и школ олимпийского резерва уже в конце августа текущего года. Конкретную информацию рекомендуется узнавать непосредственно в заинтересовавшем вас учреждении.

Фото: Piter.TV