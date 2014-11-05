Прививочная кампания охватит более 3,5 млн петербуржцев

Комитет по здравоохранению определил главную цель мероприятия — обеспечение высокого уровня коллективного иммунитета для предупреждения массовых вспышек инфекционных болезней.

Прививочная кампания 2025 года началась в Санкт-Петербурге масштабной программой иммунизации, рассчитанной на более чем 3,5 миллиона горожан.

Комитет по здравоохранению определил главную цель мероприятия — обеспечение высокого уровня коллективного иммунитета для предупреждения массовых вспышек инфекционных болезней.

Особое внимание уделяется следующим категориям населения: малыши от полугода, ученики школ и колледжей, будущие мамы, военнослужащие срочной службы, взрослые старше 60 лет, пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом, астмой, избыточным весом и злокачественными новообразованиями.

Чтобы предотвратить эпидемическое распространение инфекции, планируется провести вакцинацию минимум 60% жителей. Прошлогодняя программа позволила достичь показателя в 62,5%, благодаря чему заболевание обошло стороной большинство горожан.

Для прививки предлагаются следующие вакцины: четырёхкомпонентная "Ультрикс Квадри" подходит детям и будущим мамам; трёхвалентная "Совигрипп" предназначена для широкого круга лиц; трёхвалентная "Флю М" рекомендована взрослым пациентам.

Препараты включают компоненты вирусов гриппа, одобренные Всемирной организацией здравоохранения специально для Северного полушария Земли.

Сделать прививку можно в медицинских учреждениях по месту жительства либо воспользоваться мобильными пунктами вакцинации, действующими с осени у станций метрополитена, а также посетить специальные выездные бригады, работающие на предприятиях и учебных заведениях.

Каждый желающий обязан предварительно проконсультироваться с врачом. Люди из уязвимых категорий смогут завершить вакцинацию до начала ноября, иммунитет формируется спустя две-три недели после процедуры.

При стабильной ситуации с заболеваемостью мероприятие продлится до завершения календарного года, как это происходило и в предыдущий сезон.

