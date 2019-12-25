Стоимость платных родов в Петербурге достигла 1,5 млн рублей

Ежегодно в городе фиксируется примерно 6–7 тысяч случаев платных родов, причем большая часть из них (около 4,5 тысячи) осуществляется в четырех крупных коммерческих медицинских центрах.

Женщины из Петербурга продолжают выбирать платные роды даже при значительном росте цен на медицинские услуги. Ежегодно в городе фиксируется примерно 6–7 тысяч случаев платных родов, причем большая часть из них (около 4,5 тысячи) осуществляется в четырех крупных коммерческих медицинских центрах, остальные приходятся на муниципальные учреждения здравоохранения, предлагающие аналогичные коммерческие программы.

Согласно информации "Делового Петербурга", стоимость подобного вида медицинского обслуживания варьируется от минимального показателя в 175–190 тысяч рублей до максимума в размере 1,5 миллиона рублей. Цена зависит от множества факторов, включая квалификацию врачей, уровень оказания медицинской помощи и дополнительные сервисы, включающие проживание матери и ребенка после родов, наблюдения за здоровьем малыша, объясняет замглавного врача клинического госпиталя MD Group "Лахта" Наталья Борадынцева.

По статистике Lahta Clinic, ежегодное число рожденных детей в Северной столице составляет порядка 49 тысяч младенцев, однако лишь каждая десятая будущая мама выбирает именно частные клиники для появления ребёнка на свет. Тем временем аналитики отмечают тенденцию увеличения спроса не столько на приватные специализированные клиники, сколько на коммерческий сегмент внутри муниципальных родильных домов и центров материнства и детства.

