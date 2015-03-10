Кафе с летними верандами стало меньше на Невском

Также уменьшилось среднее число посадочных мест на одну летнюю веранду: если в предыдущем году оно составляло около 24 гостей, то в текущем снизилось до примерно 15 человек.

В центральной части Петербурга на конец июля функционировало свыше 260 ресторанов и кафе, общая вместительность которых насчитывает примерно 15 700 посадочных мест, сообщает издание "Коммерсант СПб", ссылаясь на исследования экспертов.

Однако доля заведений с открытыми террасами сократилась до рекордно низкого показателя: лишь четверть общепитов оснащена летними площадками, что значительно уступает цифре прошлого года, когда летом около 42% заведений предлагали гостям отдых на свежем воздухе.

Также уменьшилось среднее число посадочных мест на одну летнюю веранду: если в предыдущем году оно составляло около 24 гостей, то в текущем снизилось до примерно 15 человек. Объяснением служит тот факт, что крупнейшие по площади площадки располагались ранее вдоль знаменитого Невского проспекта, ныне запрещённого для размещения террас.

После введения ограничений ресторанам и барам пришлось адаптироваться, перенося установки террас на уголки Невского, граничащие с менее оживлёнными переулками и пешеходными зонами.

Заметный рост наблюдается на улице Рубинштейна, где число уличных зон отдыха увеличилось на четверть — с 32 до 40 штук. Улица Некрасова осталась неизменной ввиду особенностей инфраструктуры — теснота тротуаров делает создание просторных летних павильонов затруднительным.

