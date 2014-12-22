  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По итогам июля инфляция в Петербурге составила 3,9%
Сегодня, 8:09
98
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

По итогам июля инфляция в Петербурге составила 3,9%

0 0

Между тем, в Ленинградской области аналогичные показатели увеличились значительно сильнее — на 5,5%.

По данным Петростата, инфляция в Петербурге в июле достигла уровня 3,9%, отражающего прирост цен относительно декабря 2024 года. Между тем, в Ленинградской области аналогичные показатели увеличились значительно сильнее — на 5,5%.

За указанный промежуток времени стоимость продовольственных товаров в северной столице выросла на 2,9%, тогда как услуги стали дороже на целых 9,2%. Цены на непродовольственную продукцию практически остались прежними.

Что касается ситуации в соседней Ленинградской области, там цена продуктов питания поднялась на 5,2%, а непродовольственной продукции — всего лишь на 2,3%. Однако динамика роста стоимости услуг оказалась аналогичной Петербургу — показатель составляет 9,3% с момента окончания предыдущего года.

 Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал лидером по числу вакансий для подработки в РФ.

Фото: Piter.TV

Теги: инфляция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии