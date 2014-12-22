По итогам июля инфляция в Петербурге составила 3,9%

Между тем, в Ленинградской области аналогичные показатели увеличились значительно сильнее — на 5,5%.

По данным Петростата, инфляция в Петербурге в июле достигла уровня 3,9%, отражающего прирост цен относительно декабря 2024 года. Между тем, в Ленинградской области аналогичные показатели увеличились значительно сильнее — на 5,5%.

За указанный промежуток времени стоимость продовольственных товаров в северной столице выросла на 2,9%, тогда как услуги стали дороже на целых 9,2%. Цены на непродовольственную продукцию практически остались прежними.

Что касается ситуации в соседней Ленинградской области, там цена продуктов питания поднялась на 5,2%, а непродовольственной продукции — всего лишь на 2,3%. Однако динамика роста стоимости услуг оказалась аналогичной Петербургу — показатель составляет 9,3% с момента окончания предыдущего года.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал лидером по числу вакансий для подработки в РФ.

Фото: Piter.TV